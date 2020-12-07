Администрация Трампа отказалась дополнительно скупать вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/7844525c-392d-11eb-9c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Global Look Press

Администрация действующего президента США Дональда Трампа летом 2020 года отказалась от предложения фармкомпании Pfizer. Фирма предлагала американским властям закупить дополнительную партию вакцины от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом журналистам рассказали источники, которые знакомы с деталями переговоров администрации и производителя сыворотки.

Ранее Штаты договорились с Pfizer и её немецким партнёром BioNTech о закупке 100 млн доз вакцины от коронавируса с последующей возможностью закупить ещё 500 млн доз препарата. Такие объёмы должны позволить властям США провести вакцинацию большей части населения к концу весны — лету 2021 года. Однако в фармкомпании предупредили, что для реализации плана аппарата может не хватить.

Ещё на этапа подписания договора в Pfizer предлагали руководителям страны закупить дополнительные 100 млн доз. Однако в администрации отказались от предложения.

В ноябре сыворотка показала эффективность в 95%. После этого спрос на неё в мире сильно вырос. Например, Великобритания решила приобрести 40 млн доз. А Евросоюз заключил с Pfizer договор, в котором речь идёт о приобретении 200 млн доз с возможностью докупить ещё 100 млн.

В администрации Трампа об упущенной возможности сказали, что в планах властей обозначена закупка препарата ещё у пяти производителей. В частности, США закупятся у компании Moderna, чья вакцина по итогам клинических испытаний также показала эффективность выше 90%. Также Белый дом рассчитывает получить в рамках заключённых ранее контрактов препараты от AstraZeneca, Johnson & Johnson и не только, передаёт The New York Times.

Как ранее сообщал NEWS.ru, вакцинация населения в США должна начаться уже на этой неделе.