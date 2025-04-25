Администрация Трампа назвала чепухой информацию о снятии санкций с России Fox News: администрация Трампа опровергла данные о снятии санкций с России

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Администрация президента США Дональда Трампа назвала чепухой информацию о том, что Вашингтон ведет переговоры по снятию санкций с России, заявили представители Белого дома в интервью Fox News. Подчеркивалось, что эта тема не поднималась в ходе контактов с российской стороной о мирном урегулировании украинского конфликта.

Это ложь. Ни один из нас не вел никаких переговоров о снятии санкций с России в рамках мирного соглашения с Украиной. Это просто полностью вымышленный и безответственный репортаж Politico, издания третьего сорта. Если у них есть хоть капля журналистской честности, они полностью откажутся от этой выдумки, — заявили представители администрации Трампа.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не готов отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России. американский президент в ходе выступления в Белом доме заявил, что к этому вопросу следует вернуться через неделю, нужно для начала понять, можно ли заключить сделку по Украине с Москвой.

До этого сообщалось, что Белый дом изучает возможность отмены санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2». Как рассказали в издании Politico, в Вашингтоне рассматривают возможность снятия и других ограничений, введенных против России.