Администрация США запросит у Конгресса помощь Израилю и Украине

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Администрация США запросит у Конгресса помощь как для Израиля, так и для Украины, заявил на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время предстоит определить, в какой именно форме будет представлен данный запрос.

Президент сегодня четко дал понять, что направит в Конгресс запрос, который будет включать помощь Израилю. Он также ясно дал понять, что мы вновь направим запрос о помощи Украине, — сказал Салливан.

Ранее стало известно, что Белый дом рассматривает возможность объединить выделение помощи Израилю и Украине в один законопроект. По словам одного из источников, такие меры помогут преодолеть противодействие тех законодателей, которые выступают против выделения дополнительных средств Киеву. На фоне конфликта на Ближнем Востоке вопрос предоставления поддержки Израилю с меньшей вероятностью встретит сопротивление в конгрессе.

В свою очередь ряд американских законодателей от Республиканской и Демократической партий внесли в палату представителей Конгресса США законопроект о выделении $2 млрд на укрепление системы ПВО Израиля «Железный купол». Автором документа выступила республиканка Клаудиа Тенни, законопроект заручился поддержкой более чем полутора десятков законодателей от обеих партий.