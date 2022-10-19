Администрация США попросила у Конгресса новых полномочий Белый дом попросил у Конгресса новых полномочий для ускорения поставок оружия Украине

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Администрация США просит конгресс предоставить ей дополнительные полномочия, которые позволят ускорить передачу оружия Украине, а также другим союзникам и партнерам Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Белого дома по законопроекту о полномочиях в области национальной обороны на 2023 финансовый год, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что поводом для такого обращения названы «уроки, извлеченные из текущих усилий США по предоставлению Украине дополнительной помощи».

Без запроса на дополнительные полномочия военно-промышленная база США, вероятно, будет по-прежнему сталкиваться с проблемой удовлетворения резко возросшего спроса, что приведет к затягиванию сроков поставок критически важных боеприпасов или систем вооружений союзникам и партнерам США, необходимых для поддержки проведения длительных операций, — пояснили в Белом доме.

Сейчас законопроект, в который Белый дом просит внести поправки, находится в разработке у сената. Голосование по нему пройдет не раньше ноября.

Ранее издание Politico сообщило, что резервный фонд Евросоюза, призванный помочь странам — поставщикам оружия на Украину заменить боевой арсенал, столкнулся с огромным потоком запросов на возмещение средств. В Брюсселе подсчитали, что фонд способен покрыть только 46% расходов на возмещение, хотя предполагалось, что фонд, выросший с €500 млн до €1,5 млрд, будет в силах покрыть 85% расходов.