https://static.news.ru/photo/95593e72-687a-11ea-8f4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В 2017 году, всего за неделю до инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа, уходящая администрация его предшественника Барака Обамы и новая команда провели штабную игру. Её сценарий разворачивался вокруг реакции на быстрое развитие смертельной пандемии вируса H9N2, захватившего Азию и Англию.

Как сообщает издание Politico, на самом деле такой угрозы не было, а ситуация с эпидемией была лишь сценарием обязательных учений при смене администраций.

В качестве других вводных в игре рассматривались опустошительный ураган и кибер-инцидент. Авторы статьи считают, что сценарий учений предусматривал все негативные факторы, которые сейчас наблюдаются в мире в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019.

Кроме того, методы борьбы с пандемией, которые были озвучены в ходе брифингов администраций подразумевали координацию всех ветвей власти, требовали принятия быстрых решений и применение научного подхода.

По данным издания, в игре приняли участие 30 сотрудников из офиса Трампа. При этом большинство из них уже не работают в Белом доме. Таким образом, отмечают авторы публикации, Трамп мог говорить правду о неожиданном развороте событий с коронавирусом, ведь за последние годы в Вашингтоне была утеряна преемственность государственного подхода.

Ранее NEWS.ru писал, что в минфине США оценили ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний. Оказалось, что она страшнее, чем после 11 сентября 2001 года.