В 2017 году, всего за неделю до инаугурации нынешнего президента США Дональда Трампа, уходящая администрация его предшественника Барака Обамы и новая команда провели штабную игру. Её сценарий разворачивался вокруг реакции на быстрое развитие смертельной пандемии вируса H9N2, захватившего Азию и Англию.
Как
В качестве других вводных в игре рассматривались опустошительный ураган и кибер-инцидент. Авторы статьи считают, что сценарий учений предусматривал все негативные факторы, которые сейчас наблюдаются в мире в связи с распространением нового типа коронавируса COVID-2019.
Кроме того, методы борьбы с пандемией, которые были озвучены в ходе брифингов администраций подразумевали координацию всех ветвей власти, требовали принятия быстрых решений и применение научного подхода.
По данным издания, в игре приняли участие 30 сотрудников из офиса Трампа. При этом большинство из них уже не работают в Белом доме. Таким образом, отмечают авторы публикации, Трамп мог говорить правду о неожиданном развороте событий с коронавирусом, ведь за последние годы в Вашингтоне была утеряна преемственность государственного подхода.
Ранее NEWS.ru писал, что в минфине США оценили ситуацию с коронавирусом для авиакомпаний. Оказалось, что она страшнее, чем после 11 сентября 2001 года.
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