Администрация Байдена собралась закрыть тюрьму на базе Гуантанамо

https://static.news.ru/photo/819bf408-6def-11eb-8e67-96000091f725_660.jpg Фото: Kathleen T. Rhem/wikipedia.org

Администрация президента США Джо Байдена приступила к рассмотрению будущего спецтюрьмы на американской военной базе Гуантанамо на Кубе. Официальный документ о судьбе объекта может быть подписан в ближайшие недели или месяцы.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент и его окружение намерены добиться закрытия тюрьмы. По её словам, в обсуждении этого вопроса принимают участие многие американские ведомства.

Закрытие тюрьмы — это определённо наши цель и намерение, — приводит слова Псаки Reuters.

44-й президент Соединённых Штатов Барак Обама сделал закрытие тюрьмы Гуантанамо одним из главных пунктов своей предвыборной кампании в 2008 году. В декабре 2016 года Обама пообещал продолжить перевод заключённых в другие страны до последних дней его президентства. 45-й президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал приказ о продолжении работы тюрьмы в прежнем режиме.

В январе 2020 года директор бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Солрун Гисладоттир призвала американские власти привлечь к суду либо освободить заключённых тюрьмы на Кубе, передавал NEWS.ru. Она отметила, что соблюдение прав человека — это юридическая ответственность, а не вопрос выбора.