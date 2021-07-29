Администрация Байдена решила помочь Латинской Америке

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Президент США Джо Байден поручил своей администрации проработать программу по оказанию гуманитарной помощи странам Латинской Америки с целью замедлить темпы миграции. Об этом сообщает портал Axios.

Глава Белого дома поручил вице-президенту Камале Харрис предпринять усилия по преодолению гуманитарного кризиса в странах Латинской Америки. По данным портала, помощь составит $250–300 миллионов. Это решение было продиктовано необходимостью ослабить поток мигрантов, направляющихся в США.

Отмечается, что речь идёт не о полном прекращении миграции, а об изменении характера и условий, толкающих людей к незаконному пересечению границы.

Мы всегда будем нацией границ, и мы будем добиваться соблюдения наших иммиграционных законов справедливым образом. Мы продолжим работу по укреплению упорядоченной иммиграционной системы, — говорится в сообщении.

На данный момент США успели дать убежище более чем 62 тысячам человек, прибывшим из разных стран Латинской Америки.

Ранее Байден в очередной раз оговорился, неправильно назвав фамилию своего бывшего босса. В эфире телеканала C-SPAN вместо Барака Обамы он назвал Дональда Трампа.