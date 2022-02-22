ABC: США убеждают Зеленского переехать во Львов

Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить президента Украины Владимира Зеленского уехать во Львов. Телекомпания ABC сообщает со ссылкой на источники, что подобная мера необходима для обеспечения безопасности украинского лидера. При этом не объясняется, какими конкретно опасениями вызвана данная рекомендация.

По информации ABC, в ответ на признание Россией Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) Байден издал указ, запрещающий «новые инвестиции, торговлю и финансирование лицами США в, из или в так называемых регионах ДНР и ЛНР Украины». В документе американский лидер утверждает, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям и предоставляет угрозу безопасности США.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость республик. Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин и Пасечник заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С Пушилиным был подписан аналогичный документ.