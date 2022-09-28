Госдеп пригрозил санкциями за работу на неподконтрольных Киеву территориях Госдеп: США готовы ввести санкции за работу на неподконтрольных Киеву территориях Украины

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Мариуполь

США готовы ввести санкции против любых юридических лиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях Украины, сообщил координатор американской санкционной политики в госдепартаменте Джеймс О`Брайен. Он подчеркнул, что Вашингтон «с высокой вероятностью» введет рестрикции против любой поддерживаемой Россией компании, передает РИА Новости.

Любая поддерживаемая Россией организация, созданная в оккупированных районах, является потенциальной мишенью для санкций, которые с высокой вероятностью будут к ней применены, — сказал представитель Госдепа.

Новые санкции в отношении России Вашингтон вводит примерно каждые шесть недель. О'Брайен заявил, что данный темп расширения ограничений сохранится и в дальнейшем.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что власти США прорабатывают новые санкции в отношении России. Они могут затронуть связанные с государством финансовые структуры. В частности, платежную систему «Мир», Агентство по страхованию вкладов, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Кроме того, Вашингтон планирует отключение новых российских банков от системы SWIFT, а также расширение экспортного контроля и санкции против госкомпаний.