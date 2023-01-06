7News: 10 человек пострадали при перестрелке на съемках клипа рэпера в США 7News: 10 человек пострадали в перестрелке на съемках клипа рэпера French Montana в США

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Десять человек пострадали в ходе стрельбы, случившейся на съемках клипа рэпера French Montana в США, передает портал 7News со ссылкой на спасателя, работавшего на месте происшествия. Инцидент произошел вечером 5 января возле ресторана The Licking в Майами. Полиция пока не подтвердила информацию о количестве пострадавших, однако представители правоохранительных органов уточнили, что эти сведения постоянно обновляются.

Всего пострадавших было десять человек. Четверых мы доставили в больницу, еще шестерым сами оказали помощь, — сказал спасатель.

Один из свидетелей отметил, что French Montana снимал клип возле ресторана и в какой-то момент неизвестный выхватил у рэпера вещи. У него украли часы, ключи и бумажник. После этого, говорит свидетель, стали раздаваться выстрелы. По его словам, их было не менее 13.

Ранее стало известно, что один человек погиб и девять получили ранения в результате стрельбы в новогоднюю ночь в центре города Мобил штата Алабама. Об этом журналистам сообщили в местном департаменте полиции. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в момент, когда тысячи людей находились в центральном районе Мобила в ожидании Нового года. Очевидцы сняли произошедшее на видео.