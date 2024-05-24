78-летняя Шер на публике поцеловалась с молодым возлюбленным

Фото: Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шер и Александр Эдвардс

Американская певица Шер, которой 20 мая исполнилось 78 лет, вывела в свет молодого возлюбленного. Telegram-канал «Только никому» опубликовал кадры поцелуя пары.

Популярность пришла к исполнительнице в 1965 году. Тогда в составе дуэта «Сонни и Шер» она записала с супругом песню «I Got You Babe», которая поднялась на вершину американских и британских чартов. Шер считается законодательницей моды 1970-х — в течение нескольких лет она была ведущей популярного шоу-варьете «Комедийный час Сонни и Шер» с аудиторией более 30 млн зрителей и шоу-варьете «Шер».

Ранее голливудская актриса и бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур представляла на гала-концерте amfAR Cinema Against AIDS певицу Шер. Однако в какой-то момент она разозлилась на зрителей, которые шумели в зале, передает. После этого зрители ненадолго смолкли, а затем раздались нестройные аплодисменты. Однако звезда фильма «Привидение» продолжила речь, назвав Шер иконой стиля и одной из самых талантливых женщин всех времен.

Ранее молодая возлюбленная режиссера Алексея Учителя, его бывшая студентка из ВГИКа Софья Меледина впервые появилась на публике с их общей дочерью. Девушка посетила премьеру фильма «Летучий корабль», снятого сыном Учителя Ильей.