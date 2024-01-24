64-летняя американка рассказала, как ей удалось замедлить старение на 26% Американка Хардисон смогла замедлить старение на 26% с помощью питания и спорта

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Эми Хардисон

Спорт, здоровый образ жизни и правильное питание помогли 64-летней американке Эми Хардисон замедлить свое старение на 26%, пишет Fortune. По информации издания, женщина заняла пятое место в «Олимпиаде омоложения».

В конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек. Все они подверглись эпигенетическому исследованию ДНК, которое показывает разницу между хронологическим возрастом и фактическим старением организма. Согласно его результатам, темп увеличения биологического возраста Хардисон составляет лишь 74 процента.

Женщина рассказала, что никогда не стремилась к омоложению, а просто вела здоровый образ жизни. Она правильно питается: в ее рационе нет полуфабрикатов, диета состоит из постного мяса, овощей и фруктов. Кроме того, на протяжении последних 50 лет американка ежедневно не менее часа посвящает аэробике, плаванию или занятиям на эллиптическом велотренажере.

Мне осталось еще лет 20. Может, 25 или около того. Я хотела бы прожить их как можно лучше, и только. 84, 85, 86 лет мне более чем достаточно, — отметила женщина.

Ранее врач-кардиолог Ксения Ерусланова рассказала, что физические нагрузки могут поспособствовать долголетию. Специалист подчеркнула, что для реального продления жизни важно по чуть-чуть увеличивать активности, чтобы достичь оптимальных показателей.