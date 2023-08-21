«60 часов на пляже»: конгрессмен осудила Байдена за отдых во время пожаров Конгрессмен Боберт: Байден отдыхал на пляже во время пожаров на Гавайях

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Пожары на Гавайях

Президент США Джо Байден во время одного из самых смертоносных пожаров в истории страны отдыхал на пляже и просил деньги для Украины, заявила в Twitter (X) конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт. Кроме того, по ее словам, глава государства провел еще один уик-энд в Кэмп-Дэвиде.

За две недели, прошедшие после одного из самых смертоносных лесных пожаров в истории США, Джо Байден провел 60 часов на пляже Рехобот в Делавэре, провел еще один уик-энд в Кэмп-Дэвиде, снял дом на озере Тахо на целую неделю, запросил еще $24 млрд для Украины, — написала Боберт.

Ущерб от пожаров на Гавайях оценивается в $5,52 млрд. В результате ЧП были повреждены или полностью уничтожены 2170 строений, более 80% из которых — жилые дома. Жертвами лесных пожаров стали 89 человек. Более 14 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные районы.

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами раскритиковал Байдена за помощь Украине на фоне пожаров на Гавайях. По его словам, американские налогоплательщики буквально платят зарплату ВСУ, в то время как жители Мауи предоставлены сами себе. Происходящее он назвал еще одни примером политики «Америка на последнем месте».