Легендарный пилот влетел в бетонную стену на турнире на бешеной скорости Легендарный автогонщик Джон Форс влетел в бетонную стену на скорости 486 км/ч

Фото: Matthew Bolt/Icon Sportswire/Global Look Press

Джон Форс

Chevrolet Camaro SS, за рулем которого находился знаменитый американский автогонщик Джон Форс, взорвался, а затем влетел в бетонную защитную стену на скорости 486 км/ч. Трагедия произошла в первом раунде соревнований Funny Car на турнире PlayNHRA Virginia Nationals в автоспортивном парке Вирджинии, когда машина пересекла финишную черту, пишет New York Post.

Причиной аварии стал «катастрофический отказ двигателя». 75-летний мужчина был экстренно доставлен в больницу на вертолете. Рядом с ним находится его дочь двукратная чемпионка NHRA Top Fuel Британи Форс, которая также участвовала в соревнованиях.

Джон Форс одержал 157 побед на ивентах NHRA. В настоящее время он занимает второе место в турнирной таблице NHRA Funny Car 2024 года, приняв участие в девяти из 21 соревнования в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что немецкий композитор Ханс Циммер, написавший музыку для таких фильмов, как «Дюна», «Гладиатор» и «Интерстеллар», примет участие в создании новой аранжировки гимна для Гран-при Австрии, одного из этапов чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1». Он пообещал, что новая версия гимна будет более «рискованной» и рок-н-ролльной. Исполнять новую версию гимна будет, в частности, популярный австрийский музыкант Мартин Грубингер.