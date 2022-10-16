19Fortyfive: стратегия Байдена по Украине может привести к ядерной войне

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Джо Байден

Стратегия президента США Джо Байдена в отношении Украины может привести к ядерной войне, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье, опубликованной 19Fortyfive. По его мнению, Вашингтону следует переосмыслить свою политику по украинскому конфликту ради предотвращения катастрофы.

Дэвис считает, что американские власти не должны действовать безрассудно, как это было в прошлых военных кампаниях: сейчас США противостоит государство, обладающее ядерным оружием и способное защитить себя, поэтому тактические риски значительно выше.

Если США и НАТО продолжат поставлять оружие Украине и это поможет Киеву вытеснить российские войска с территории страны и восстановить контроль над утраченными регионами, президент РФ Владимир Путин «окажется загнанным в угол» и может решиться на применение ядерного оружия, считает колумнист. Однако, по его словам, вероятность такого развития событий упускается из виду западными высокопоставленными чиновниками и военными.

Позвольте мне категорически заявить то, что должно быть очевидным: в конфликте между Россией и Украиной нет ничего такого, что стоило бы потери одного города НАТО или Америки в результате ядерного удара, — написал он.

Ранее британские СМИ описали возможный ответ США на гипотетическое применение Россией ядерного оружия. По словам журналистов, возможны четыре сценария. Один из них — удар по территории России, включая Москву, приведет к эскалации конфликта, который сразу превратится «в ужасающую полномасштабную ядерную войну между Западом и Россией».

Глава МИД России Сергей Лавров призвал «искусственно не разогревать тему ядерной угрозы». Он отметил, что всем спекулирующим на ней необходимо «осознавать свою ответственность за это».