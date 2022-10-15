19Fortyfive: США столкнулись с проблемой нехватки военных

Фото: US Army

США столкнулись с проблемой «разрушительной» нехватки военных, пишет эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен в статье для 19fortyfive. Журналист сообщает, что в этом году ВС Соединенных Штатов не достигли поставленных целей по набору новобранцев на 25%. По словам эксперта, «кризис недобора военнослужащих» представляет еще большую угрозу, чем геополитические соперники США, в числе которых Иглен перечислила Россию, Китай, Иран и Северную Корею.

В столь разрушительном и усохшем положении военные службы (США. — NEWS.ru) начинают новый год набора (в армию США. — NEWS.ru). Хотя удержание (солдат. — NEWS.ru) — это временный буфер, сравнимый с клейкой лентой для решения глобальной проблемы. Сегодняшний кризис набора в армию — это завтрашний кризис удержания в рядах, — пишет Иглен.

По словам журналистки, кризис набора в ВС США происходит из-за того, что на действующих военнослужащих вешают дополнительные задачи, которые обычно поручают новобранцам. Из-за этого армия Соединенных Штатов складывается из недоукомплектованных подразделений, перегруженных работой. По словам обозревателя, по этой причине многие американские солдаты уходят в отставку.

Эффект водопада от насильного удержания за счет здорового набора — это потенциал для тяжелой армии со слишком большим количеством солдат на руководящих должностях и недостаточным количеством новых рядовых для пополнения рядов, — пишет журналистка.

Ранее обозреватель The National Interest (NI) Леон Хадар заявил, что американское правительство и общественность США могут резко поменять позицию по украинскому конфликту при прямом вовлечении собственной армии в конфликт и больших потерях в личном составе. По мнению журналиста, прямая конфронтация Запада с Россией разожжет среди граждан США страх мировой войны и массированного ядерного удара.