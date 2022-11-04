19FortyFive: США могут повторить судьбу Европы из-за ошибки Байдена

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Джо Байден

Если президент США Джо Байден не изменит свою энергетическую политику, Америка рискует повторить судьбу Европы, написал обозреватель Джек Спенсер в статье, опубликованной 19FortyFive.По его словам, ограничение разработок месторождений нефти, газа и угля провоцирует рост цен на них и ведет к полномасштабным кризисам.

Стремительный рост цен на энергоносители. Нормирование распределения топлива. Деиндустриализация. Вот что сейчас происходит в Европе. И если президент Джо Байден не изменит свою энергетическую политику, мы скоро столкнемся с теми же проблемами, — заявил автор.

Обозреватель считает, что европейские политики сделали ошибку, отдав предпочтение «зеленой энергетике» и проталкивая «нереалистичные варианты политики» в этой сфере. За их неверные решения приходится расплачиваться простым европейцам. По его мнению, американский лидер ведет свою страну по тому же ошибочному пути.

Ранее китайские СМИ сообщили, что США получают двойную выгоду от энергокризиса в Европе. Из-за роста стоимости газа США «высасывают» производство из региона, так как у них цены на топливо гораздо ниже. Помимо того, из-за санкций в отношении России США продают СПГ европейским странам по завышенным из-за дефицита ценам.