19FortyFive: России удалось победить Запад в экономической войне

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России удалось победить Запад в экономической войне, приведя этим противника в ужас, пишет Роберт Фарли для американского издания 19FortyFive. Он считает, что Москва смогла разрушить финансовую кампанию, которую развязали США и их союзники.

Россия продолжила поставлять свои энергоресурсы некоторым потребителям (даже в Европе) и нашла новых потребителей, а рост цен смог отчасти компенсировать спад экспорта, — говорится в публикации.

Как отмечает автор статьи, западные санкции не смогли пошатнуть курс рубля, а инфляция в России значительно снизилась с начала спецоперации.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев ранее заявил, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. При этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К числу этих валют относятся, в частности, китайский юань, индийская рупия и турецкая лира.

Ранее политолог Алексей Ярошенко, комментируя восстановление шестью европейскими странами торговли с Россией до февральского уровня заявил, что Европа начала раскалываться из-за экономической войны против Москвы, в которую ее втянули США. По его словам, влияние американцев на континенте также ослабевает, а процесс «дегегемонизации» международных отношений — их избавления от гегемонии США — продолжается.