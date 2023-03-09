Экс-пилот ВВС США: переизбрание Байдена станет для страны худшим кошмаром Экс-пилот ВВС США Касс назвал кошмаром возможное переизбрание Байдена

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Переизбрание Джо Байдена на пост президента США на выборах 2024 года станет худшим кошмаром для страны, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на 19FortyFive. Проблемы со здоровьем не позволят ему выполнять обязанности на своем посту, поэтому функции главы государства придется взять на себя вице-президенту Камале Харрис, объяснил бывший пилот ВВС США Харрисон Касс. Она не пользуется большой популярностью в США и станет мишенью для нападок со стороны конкурентов, пояснил эксперт.

Ожидается, что напарницей Байдена в 2024 году будет его действующий вице-президент Камала Харрис, — рассказал Касс.

Эксперт считает сценарий, при котором Харрис возьмет на себя роль президента США, худшим для страны, поскольку ее рейтинги значительно ниже, чем у других чиновников из администрации Байдена, таких как Энтони Блинкен или Джанет Йеллен. Касс уверен, что нынешний вице-президент будет слабо смотреться в роли главы Штатов. При этом если Байден заменит Харрис в своей новой предвыборной кампании, его обязательно обвинят в расизме, что неприемлемо для политика, который рассчитывает на поддержку прогрессивных слоев общества.

Американский бизнесмен Перри Джонсон ранее заявил о своих намерениях стать кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах США в 2024 году. По словам представителей его выборной кампании, Джонсон объявил о своих планах перед группой сторонников.