105-летняя американка раскрыла секрет своего долголетия 105-летняя Джейн Аквино назвала счастье секретом своего долголетия

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105-летняя Джейн Аквино из американского города Соледад, штат Калифорния, в США назвала секретом своего долголетия счастье, пишет KSBW. По ее словам, она благодарна Богу за свою семью и постоянно молится за ее благополучие.

Я просто счастлива, вот и все. Слава Богу за эти годы, и я очень благодарна всем. Чего я желаю? Чтобы моя семья была вместе, и я всегда молюсь, чтобы с ними все было в порядке, и я очень благодарна за то, что они у меня есть, — приводит портал слова Аквино.

По словам директора дома для престарелых, где в последние годы живет женщина, Иды Лопез, секретом ее долголетия можно назвать ежедневную молитву. Помимо этого, уточняет она, Аквино всегда следит за чистотой своих рук, любит долгие прогулки, музыку, вкусную еду и пропустить бокал «Маргариты».

Свой 105-й день рождения Аквино отпраздновала в январе этого года. Она родилась в Мексике, и в 16 лет вышла замуж. Сейчас у нее шесть дочерей и сыновей, одиннадцать внуков и четверо правнуков.

Ранее американка Валерия Райан, которой недавно исполнился 101 год, назвала секретом своего долголетия спиртные напитки. По ее словам, нужно пить весь алкоголь, какой только возможно.

До этого врач-кардиолог Ксения Ерусланова рассказала, что поспособствовать долголетию могут физические нагрузки. Специалист подчеркнула, что для реального продления жизни важно по чуть-чуть увеличивать активности, чтобы достичь оптимальных показателей.