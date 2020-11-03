100 миллионов американцев проголосовали досрочно

https://static.news.ru/photo/d2549438-1e01-11eb-bf84-fa163e074e61_660.jpg Фото: teutopress GmbH via www.imago-im/Global Look Press

Более 100 миллионов граждан США досрочно отдали свой голос на президентских выборах. Две трети от этого числа проголосовали по почте.

Статистику по досрочному голосованию собрал Университет Флориды в рамках проекта U. S. Elections Project. Порядка 64,5 миллиона американцев воспользовались возможностью проголосовать по почте. Около 35,7 миллиона граждан лично явились на участки.

100 миллионов человек — это более 70% от всех американцев, голосовавших на выборах 2016 года, и порядка 40% от всех граждан, обладающих правом голоса. Американские власти разрешили голосование по почте из-за пандемии COVID-19, которая уже унесла жизни более 230 тысяч жителей страны.

Главные соперники в борьбе за президентский пост проголосовали досрочно. Кандидат от Демократической партии Джо Байден пришёл на участок 28 октября. Действующий президент Дональд Трамп проголосовал 24 октября. Первая леди США Мелания Трамп отдала голос за своего кандидата 3 ноября. Как передавал NEWS.ru, она оказалась единственным человеком без медицинской маски на участке.