100-летний барабанщик из США раскрыл секрет долголетия Барабанщик Вонсон посоветовал не ждать старости и заниматься любимым делом

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Барабанщик Роджер Вонсон на праздновании 100-летнего юбилея посоветовал заниматься любимым делом, пишет People. Секрет долголетия музыкант раскрыл на вечеринке в доме престарелых.

Не ждите, пока вы состаритесь, — призвал барабанщик.

Роджер Вонсон выступил на вечеринке со своей музыкальной группой The Current Voltance. Барабанщик создал коллектив с другими жителями дома престарелых и сотрудниками пансионата. В группе Вонсон играет не только на ударных, но и на саксофоне.

Также музыкант дал полезные советы младшему поколению. По его словам, всего должно быть в меру. Сила позитивного мышления, полагает барабанщик, может укрепить иммунитет. Вонсон пояснил, что сочувствовать и сострадать другим необходимо для построения здоровых отношений. Музыкант предостерег гостей от необдуманных слов и поступков. Вонсон призвал присутствующих быть осторожными с тем, что говорят люди окружающим, поскольку невозможно «взять это обратно».

Диетолог Маргарита Королева в беседе с NEWS.ru ранее раскрыла секрет долголетия голливудской актрисы Дженнифер Энистон. По ее словам, звезда имеет комплексный уход за собой. Энистон правильно питается и занимается спортом.