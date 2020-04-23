Звезда «Возвращения Мухтара» судится за восстановление на работе

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Александр Лырчиков судится с театром на Таганке за восстановление на работе. Артист поссорился с коллегой Романом Стабуровым, за что был уволен.
Из-за конфликта Лырчикова отстранили от работы, трудовой спор теперь буде рассматривать Дорогомиловский суд Москвы. Ближайшая дата заседания по этому делу состоится 3 июня,
Лырчиков требует не только восстановить его на работе, но и выплатить все премии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Московский театр на Таганке отмечает свой 56-й день рождения. Празднование пройдёт 23 апреля в режиме онлайн.
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