Заслуженная артистка Бапаркина рассказала о сложностях своей профессии

«Подводным камнем» для актёров становится непонимание друг друга, трудность найти общий язык, рассказала заслуженная артистка РСФСР, профессор кафедры мастерства актёра Надежда Бапаркина изданию argumenti.ru. По её словам, возникающие разногласия нельзя выносить на сцену.

Нужно просто по-человечески друг к другу относиться, к тому же профессия такая и не предполагает конфликтов. Если они за кулисами, на площадке их быть не должно. Подводные камни — это, в принципе, просто неудача. У меня, например, была одна роль китайской Цзян Цин в драме. Меня пригласил Глеб Дроздов в спектакль. И я попала в совершенно другой коллектив, хотя всю жизнь проработала в ТЮЗе. В том коллективе мы все были друзья, как семья, чувствовали и понимали друг друга. А в новом мне было очень сложно и тяжело. И я внутренне не смирилась, когда играла, — сказала Бапаркина.

Она также объяснила своё отношение к современному искусству. Бапаркина не любит непонятные ей адаптации оригинала, которые не совпадают с авторским замыслом. Но, к примеру, «Женитьбу Бальзаминова» в постановке Михаила Бычкова он оценила: «очень глубоко и современно звучит».

Хотя это переработанная пьеса, я её признаю, потому что понимаю, что ничего крамольного он с Островским не сотворил. А вот когда отдаёт пошлостью, я это не принимаю, — объяснила актриса.

Ранее актёр Олег Меньшиков назвал актёрскую профессию идиотской, так как в ней отсутствуют понятные всем критерии оценки таланта и мастерства отдельных артистов. Он добавил, что в последние годы нашёл свою реализацию в режиссуре театральных постановок и руководстве театром.