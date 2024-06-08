Заславский раскрыл, каких студентов точно берут в ГИТИС Заславский: ГИТИС нуждается в талантливых молодых актерах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Заславский

Набор студентов в ГИТИС стартовал в апреле и сейчас активно продолжается, институт нуждается в молодых талантливых актерах, заявил российский театральный критик и ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума. По словам Заславского, на данный момент ему неизвестно, кого планируют набрать в группы.

Естественно, мы не знаем. Например, в прошлом году какие-то ребята говорили: «В интернете уже написано, что весь курс сформирован, и уже после 15 июня нет смысла приходить на первый тур, потому что уже давно всех [взяли]». Это, конечно же, не так. И даже на конкурсе, где остается примерно человек 90, все равно идет отбор, потому что в результате это будет 20 человек, или 22 человека, или 18 человек на курсе, — отметил он.

Заславский подчеркнул, что ГИТИСу нужны «талантливые ребята». По его словам, многие абитуриенты сетуют, что их не приняли в институт из-за «кривых ног». Ректор возразил, что это не так и комиссии обращают внимание исключительно на актерские данные.

Опять же, кто-то говорит: «Ноги кривые, не взяли». А потом приходит какая-нибудь Галина Сергеевна Уланова, и никто не смотрит, кривые у нее ноги [или нет]. Может, они у нее недостаточно идеальные были, но когда она бежит как Джульетта, мы видим ее глаза, а не смотрим на ее ноги. Нужны, как всегда, талантливые, — заключил он.

Заславский ранее заявил, что ГИТИС находится в постоянных контактах с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств. Он также рассказал, что 1 мая провел встречу с ректором АГУКИ Джейран Махмудовой и договорился о том, чтобы организовать новые программы обмена.