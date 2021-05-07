«Заказал банкет на день рождения»: друг рассказал о последних днях Качана

https://static.news.ru/photo/bd37a13e-af7a-11eb-b773-96000091f725_660.jpg Владимир Качан Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

Худрук театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз рассказал о последних днях жизни актёра и музыканта Владимира Качана. Народный артист России не дожил до своего 74-го дня рождения 11 дней, сообщает Пятый канал.

Владимир Качан был госпитализирован в Коммунарку с подозрением на коронавирус неделю назад. Он жаловался на плохое самочувствие, вылечиться самостоятельно актёр не смог. Анализы подтвердили у артиста коронавирус, врачи взялись за лечение, но оно не помогало.

За два дня до смерти Качана перевели в реанимацию, вскоре он перестал реагировать и впал в кому. По словам Райхельгауза, у актёра было много сопутствующих заболеваний и слабое сердце.

День рождения 18 мая актёр собирался справить во Владимире, где в этот же день должен был состояться спектакль «Последний ацтек», в котором был задействован актёр. А после спектакля вместе с друзьями и коллегами Качан собирался отметить праздник в местном ресторане. Он фактически согласовал банкет, но ему не суждено было состояться.

Незадолго до кончины актёра Райхельгауз с другом шутили над темой жизни и смерти.

Он играл Льва Толстого в спектакле «На трубе». Я зачем-то стал шутить, говорю: «Володь, я тебя прошу, у меня на похоронах спой „О, не лети так, жизнь“». А он сказал, что это невозможно: «Давай я спою „Кавалергарды, век недолог“». Мы с ним всё выясняли, и вот... Дошутились, — рассказывает худрук театра.

Дата церемонии прощания с актёром пока не определена. Скорее всего, оно будет проходить в театре «Школа современной пьесы».

Как сообщалось ранее, народный артист России Владимир Качан скончался на 74-м году жизни от коронавируса. Качан был ведущим артистом театра, одним из основателей «Школы современной пьесы». Также он известен как автор песен и актёр кино.