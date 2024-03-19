«Язычок у него остренький»: Лиепа высказался о Цискаридзе Артист балета Андрис Лиепа назвал Цискаридзе острым на язык

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрис Лиепа

В ходе встречи в Президентской академии народный артист России Андрис Лиепа назвал коллегу Николая Цискаридзе замечательным танцором. По его словам, они давно знакомы и дружат. Лиепа высказал мнение, что Цискаридзе «иногда жалит», передает корреспондент NEWS.ru.

Он замечательный танцовщик, один из самых образованных из мира балета. Ну, язычок у него остренький, иногда жалит. Мы с ним дружим и работаем вместе. С огромным уважением относимся друг к другу, — подчеркнул Лиепа.

Андрис также восхитился партиями Цискаридзе в спектаклях из репертуара «Русских сезонов» и напомнил, что сейчас Николай уже является художественным руководителем Академии русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

В ходе творческой встречи народный артист также вспомнил, что его отец Марис Лиепа был лучшим из тех, кто танцевал в «Спартаке». Помимо этого, по словам Андриса, он показал им с сестрой закулисье балета. Лиепа отметил, что они видели «всю подноготную» этого вида искусства.

Ранее артист рассказал о важном подарке отца. По словам Андриса, тот привез ему из Парижа скейтборд, которых в СССР еще ни у кого не было. Таким образом, как сказал танцор, Марис Лиепа приучал его к активному образу жизни и спорту. По словам Андриса, вместе с отцом они также регулярно бегали на Воробьевых горах в Москве.

Лиепа родился в Москве 6 января 1962 года. Через 11 месяцев на свет появилась его сестра Илзе. Мать известных танцоров балета — актриса Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Маргарита Жигунова.