Фото: Pixar Animation Studios

Власти Берлина отменили Международный фестиваль новой драмы под названием FIND в связи с опасениями по поводу вспышки коронавируса. Во время события должен был пройти спектакль Outside российского режиссёра Кирилла Серебренникова.

10 марта сенатор Берлина по вопросам культуры Клаус Ледерер заявил, что в столице Германии решено отменить крупные культурные мероприятия на государственных театральных, оперных и концертных площадках до 19 апреля, сообщает...