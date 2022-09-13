Артистам и сотрудникам Большого театра вручили премии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 13 сентября, в историческом здании Большого театра торжественно вручили премии Попечительского совета, а также генерального партнера театра — «Ингосстраха». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru.

Отмечается, что награждение прошло на ежегодном сборе труппы, который приурочен к началу 247-го театрального сезона. Компания «Ингосстрах» уже второй раз участвует в церемонии награждения артистов Большого. Так, в прошлом году премия спонсора была присуждена премьеру балета Большого театра Артемию Белякову как самому яркому исполнителю проекта «Четыре персонажа в поисках сюжета». В нынешнем году страховщик в качестве генерального партнера Большого театра вручил награды не только артистам балета, но и артистам оперной труппы, хора, оркестра, артисту миманса, лучшим педагогам, а также сотрудникам художественно-постановочной части, охраны, билетерам. В общей сложности денежные премии в сумме от 150 до 400 тысяч рублей получили 18 сотрудников театра.

Заместитель генерального директора компании по внешним связям Илья Соломатин отметил, что сотрудничество с Большим театром очень важно для страховщика.

Мы дорожим нашим партнерством с Большим театром и гордимся тем, что нам удается вносить свой вклад в развитие российской культуры. Большой театр всегда был одним из главных символов нашей страны, эталоном в области высокого искусства, для нас большая честь поддерживать этот талантливый коллектив, и мы стремимся постоянно расширять границы нашего сотрудничества. Мы отлично понимаем, что театр — это целый мир и праздник для зрителей создают не только артисты, но и педагоги, гримеры, костюмеры, администраторы. Это всегда коллективный труд, поэтому в этом году мы отметили широкий круг артистов и сотрудников театра, — сказал он.

Партнеры сотрудничают уже много лет: в 2014 году представитель компании вошел в Попечительский совет Большого, с 2019 года страховщик стал генеральным спонсором ГАБТ, а с 2022 года — генеральным партнером. За годы успешной совместной работы удалось реализовать несколько знаковых проектов в области балетного искусства. В частности, это спектакль «Четыре персонажа в поисках сюжета», над которым работали четыре молодых зарубежных хореографа, прибывшие в Москву во время пандемии и сумевшие воплотить через язык танца идею нового понимания себя и мира на этапе перемен.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кроме того, в декабре 2020 года стартовал новый проект Большого театра — Молодежная балетная программа. Ее цель — создать молодым талантливым артистам из регионов России условия для творческого развития и совершенствования, раскрыть их потенциал и дать уникальную возможность танцевать на главной сцене страны.

Также в 2021 году были организованы гастроли Большого театра в регионах, чтобы как можно больше россиян могли увидеть выступления ведущих солистов известнейшего театра страны.

Поддержка проектов в области культуры и искусства — неотъемлемая часть стратегии развития компании. Многие годы компания вносит свой вклад в сохранение культурного наследия России и развитие культурных институций на территории страны. Страховщик регулярно выступает партнером и спонсором проведения различных мероприятий как на федеральном, так и региональном уровнях. Компанию связывают партнерские отношения с Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственным Эрмитажем, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Государственным историческим музеем.