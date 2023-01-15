«Не был лежачим»: друг Кикабидзе опроверг слухи о его предсмертной слабости Директор русского театра в Тбилиси Свентицкий опроверг слухи о предсмертной слабости Кикабидзе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вахтанг Кикабидзе

Директор русского драматического театра имени Грибоедова в Тбилиси Николай Свентицкий в разговоре с MK.RU опроверг слухи о том, что актер Вахтанг Кикабидзе болел последние 10–20 лет и практически не работал. Он подтвердил, что у артиста были серьезные проблемы с почками, но он продолжал активно участвовать в репетициях, работать над новыми песнями для театра.

Это еще одно вранье про Бубу. Как не работал? У меня в театре, напротив моего кабинета, есть небольшой репетиционный зал. Он туда постоянно приходил, готовил новые песни, чтобы записать их. Да, у него была тяжелая форма нефрита, диализ два или три раза в неделю. А он жизнь любил, несмотря на удары судьбы: жену потерял, друзей, Россия отдалилась от него. Но он никогда не был лежачим больным, — заявил Свентицкий.

По его словам, они с Кикабидзе обсуждали, как будут отмечать в июле юбилей артиста, планировали гастрольный тур по Грузии.

15 января Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Продюсер артиста Рати Абзианидзе сообщал, что грузинский советский артист умер из-за проблем со здоровьем. Последние недели он находился в тбилисской клинике.