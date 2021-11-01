«Враг разбит»: во МХАТе отреагировали на увольнение Боякова

Актёр МХАТа им. Горького Дмитрий Корепин отреагировал на увольнение Эдуарда Боякова с поста художественного руководителя театра по собственному желанию. Артист назвал это событие торжеством справедливости и заявил, имея в виду Боякова, что «враг разбит». Об этом Корепин написал на своей странице в Facebook.

Я счастлив! Друзья, спасибо всем, кто помогал и поддерживал в этой нервной схватке с Бояковым! Бояков уволен! Мы с вами доказали, что правда есть! Зло можно победить. Нужно только верить и не сдаваться. Ура, товарищи! Враг разбит! — написал актёр.

Дмитрий Корепин подчеркнул, что не ждёт публичного раскаяния от экс-худрука на сборе труппы театра, который новый директор Владимир Кехман проведёт во МХАТе 2 ноября.

Я не верю, что он (Бояков. — NEWS.ru) способен на такой сильный поступок. Ведь для этого нужно быть мужчиной, — отметил артист в комментариях.

После того как Эдуард Бояков в конце 2018 года сменил Татьяну Доронину на посту художественного руководителя МХАТа им. Горького, Корепин принял сторону народной артистки СССР и открыто заявлял о несправедливом отношении к ней нового руководства театра. Актёр был уволен, однако сумел доказать незаконность своего увольнения в суде и был восстановлен.

Доронина, назначенная на должность президента МХАТа, не появлялась в его стенах с момента прихода Боякова и перестала играть в спектаклях. Сторонники Дорониной не раз обращали внимание общественности на ухудшающееся моральное и физическое состояние легенды российского театра из-за конфликта с новым руководством МХАТа и её неприятие проводимых им перемен, в частности участия Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин». Летом этого года Татьяна Доронина обратилась к президенту Владимиру Путину с письмом, в котором попросила «убрать торгашей из театра».

Как заявляют сейчас сторонники Дорониной из числа артистов МХАТа, они надеются на её возвращение в театр после увольнения Боякова если не на пост худрука, то на сцену в качестве актрисы.

Эдуард Бояков сообщил в соцсетях о своём увольнении из МХАТа поздно вечером 1 ноября. Бывший худрук рассказал, что написать заявление об уходе по собственному желанию ему предложил новый директор Владимир Кехман. В качестве причины увольнения Кехман, со слов Боякова, указал на его отношение к Дорониной.

Ранее из МХАТа, как сообщили NEWS.ru артисты Дмитрий Корепин и Лидия Матасова, были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. В театре их считали членами команды Эдуарда Боякова.