Во МХАТе им. Горького сообщили о закрытии из-за предаварийного состояния

МХАТ имени Горького временно закрывается на ремонт. Об этом объявил новый гендиректор театра Владимир Кехман, сообщает газета «Известия». Учреждение культуры не будет работать четыре месяца, с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Кехман пояснил, что этот шаг необходим, поскольку сценический комплекс находится «в предаварийном состоянии».

Мы всё исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта, — сказал директор театра во время собрания труппы.

Бизнесмен Владимир Кехман был назначен на пост генерального директора МХАТа им. Горького 27 октября. После этого в театре произошли большие кадровые изменения. Сначала были уволены пресс-секретарь учреждения Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Чуть позже заявление об уходе написал художественный руководитель Эдуард Бояков. Затем стало известно, что во МХАТе им. Горького грядёт крупное сокращение нетворческих сотрудников и изменение зарплат. По словам Кехмана, в театре наблюдается дисбаланс творческих и нетворческих работников.

Кроме того, решением нового руководства была также отменена постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Также было заявлено о прекращении партнёрских отношений театра с изданием «Комсомольская правда». Журналисты газеты попали в чёрный список — им отказано в аккредитации на любое мероприятие из-за публикаций материалов, порочащих имя президента МХАТа им. Горького Татьяны Дорониной.