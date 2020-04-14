Во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/600afe3e-7e25-11ea-bfed-fa163e074e61_660.jpg Авиньонский театральный фестиваль Фото: Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Проведение Авиньонского театрального фестиваля во Франции пришлось отменить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие в 74-й раз должно было пройти с 3 по 23 июля.

Директор фестиваля Оливье Пи заявил, что решение было принято после ознакомления с обращением к стране президента Франции Эмманюэля Макрона 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организаторов. По словам лидера страны из-за продолжающейся пандемии никакие крупные фестивали не смогут состояться как минимум до середины июля.

Мы надеялись до последнего момента на благополучный исход, однако сложившаяся ситуация придерживается своего сценария, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, фестиваль искусств «Фриндж» (Fringe), который с 1947 года традиционно проводится в шотландской столице Эдинбург в августе, пришлось отменить впервые в истории из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.