Во Франции отменили Авиньонский театральный фестиваль из-за коронавируса

Проведение Авиньонского театрального фестиваля во Франции пришлось отменить из-за запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Мероприятие в 74-й раз должно было пройти с 3 по 23 июля.
Директор фестиваля Оливье Пи заявил, что решение было принято после ознакомления с обращением к стране президента Франции Эмманюэля Макрона 14 апреля,
Мы надеялись до последнего момента на благополучный исход, однако сложившаяся ситуация придерживается своего сценария, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, фестиваль искусств «Фриндж» (Fringe), который с 1947 года традиционно проводится в шотландской столице Эдинбург в августе, пришлось отменить впервые в истории из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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