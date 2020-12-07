Виктюк получил посмертную награду

https://static.news.ru/photo/d195b0ce-38c6-11eb-80ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Международную театральную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в почётной номинации «Легенда сцены» посмертно получил народный артист России, театральный режиссёр Роман Виктюк.

Церемония состоялась в Театре имени Вахтангова в понедельник, 7 декабря, мероприятие проходило с соблюдением ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Награду передали основанному им Театру Романа Виктюка. Во время вручения на экране показывали посвящённый режиссёру клип. Президент и учредитель премии Валерий Яков принял решение передать статуэтку одному из ведущих актёров театра, заслуженному артисту России Дмитрию Бозину.

Знаете, это, конечно, беда... Мы успели сказать Роману Григорьевичу о том, что он «Легенда сцены». И в ответ услышали шутку: «Если доживу!» Все, кто знает Виктюка, понимают, что без шутки, без юмора, иронии, причём абсолютно «виктюковской», неподражаемой, его представить невозможно. Роман Григорьевич и без этой награды был настоящей легендой сцены и уже будет всегда, будет уже вечно, — отметил Яков, слова которого приводит ТАСС.

27 октября режиссёра доставили в больницу с коронавирусом, а 17 ноября его не стало. Народному артисту РФ было 84 года. 20 ноября с Виктюком попрощались в Москве, в его театре. На церемонию из родственников артиста приехала только племянница.

Виктюк родился во Львове в 1936 году. Он начал ставить спектакли с 1970-х годов в Театре им. Моссовета, в студенческом театре МГУ и во МХАТе. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», где все актёры были мужчинами. Спустя три года он открыл Театр Романа Виктюка. Всего режиссёр поставил больше 250 спектаклей на сценах России, Украины, Латвии, Литвы, США, Финляндии, Италии и других стран.

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