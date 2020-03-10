https://static.news.ru/photo/64d67740-62e6-11ea-92cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vienna State Opera/facebook.com

Венская государственная опера сообщила об отмене спектаклей с 10 по 31 марта. Это произошло после объявления властей Австрии о мерах борьбы с распространением коронавируса.

По словам дирекции театра, зрители смогут вернуть билеты, купленные на даты из указанного периода, до 30 июня 2020 года, передаёт ТАСС.

Австрийские власти объявили о запрете проведения крупных массовых мероприятий под открытым небом с участием более 500 человек, а также в закрытых помещениях с участием более 100 человек вплоть до апреля. Кроме того, занятия в высших учебных заведениях переведены на удалённый режим с 16 марта.

Как писал NEWS.ru, канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Въезд на территорию государства из Италии закрыт для всех.