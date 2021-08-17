Вдова Олега Табакова впервые показала лицо его маленькой внучки

Вдова экс-художественного руководителя МХАТа, покойного Олега Табакова (1935–2018), актриса Марина Зудина впервые на своей странице в Instagram показала лицо его маленькой внучки Мии.

Глядя на улыбку нашей внучки, я вижу твою улыбку и часто вспоминаю фразу, которую ты любил повторять, — жизнь на нас не заканчивается! Ты с нами! В своих учениках, друзьях, детях, внуках, зрительской любви и любви тех, с кем ты делился своей добротой, щедростью, талантом, заботой и любовью, — прокомментировала фотографию Зудина.

В день рождения покойного мэтра вдова опубликовала на своей странице в Instagram две фотографии: снимок самого Табакова и его маленькой внучки Мии. При этом невооружённым глазом можно отметить сходство артиста с его отпрыском, что сразу же отметили и подписчики.

Мию родила экс-возлюбленная Павла Табакова, актриса Софья Синицына, с которой актёр поддерживает хорошие отношения, несмотря на то что романтические чувства между ними угасли.

Ранее память покойного экс-худрука МХАТа почтил Владимир Машков, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова.