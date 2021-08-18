Васильев и Сигалова поставят спектакль к 45-летию «Русской песни» Бабкиной

Модельер Александр Васильев и хореограф Алла Сигалова будут работать над постановкой спектакля «Актриса» к 45-летию ансамбля Надежды Бабкиной «Русская песня». Об этом артистка рассказала в комментарии для РИА Новости.

Работать над постановкой мы пригласили Аллу Сигалову в компании с Александром Васильевым. Этот спектакль в том числе и обо мне. Но это не моя биография, а собирательный образ актрисы. Наверняка Сигалова придумает что-то интересное, она человек с большой фантазией, — рассказала Бабкина.

Помимо этого, в ноябре состоится праздничный концерт, над программой которого будет работать режиссёр одноимённого театра «Русская песня» Максим Ляхно, в то время как дизайнер Игорь Гуляев займётся костюмами и хореографией.

Ранее сотрудник ансамбля Надежды Бабкиной был задержан по обвинению в незаконном хранении оружия.