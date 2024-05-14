«Варшавская мелодия» прозвучит на сцене театра на Таганке В театре на Таганке пройдет премьера спектакля «Варшавская мелодия»

Фото: Пресс-служба Театра на Таганке

На Малой сцене Московского театра на Таганке 22 мая и 23 мая состоится премьера спектакля по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия». В спектакле прозвучит джазовая вариация на песню «Ich hob dich zifeel lieb», которую специально для «Варшавской мелодии» исполнит трубач Вадим Эйленкриг.

Как рассказала режиссер постановки Виктор Трегубов, в основе спектакля лежит история любви двух героев, которых объединяет надежда, что их чувства будут поняты.

Герои — родственные души, окруженные достаточно бытовым и стройным миром. Их объединяет надежда — единственное, что не имеет границ. Они надеются, что их любовь поймут, и что границы дозволенного, границы общественных норм их не тронут, — поделился Трегубов.

Главные роли исполнят Дарья Авратинская и Александр Зарядин. Также в постановке примут участие художник Елизавета Дзуцева, хореограф Анастасия Лаврентьева, художник по свету Андрей Пономарев и помощник режиссера Яна Казьмина.

Ранее московский театр на Таганке показал премьеру спектакля «Деревянные кони» в интерпретации режиссера Светланы Земляковой. Постановка вернулась на сцену театра спустя 50 лет — тогда режиссером выступал Юрий Любимов. Спектакль был создан по мотивам повестей Федора Абрамова «Деревянные кони», «Пелагея» и «Алька».