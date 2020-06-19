Варшавер рассказал, как изменится «Ленком» в новом сезоне

https://static.news.ru/photo/dc1f97ec-b1fa-11ea-aee0-fa163e074e61_660.jpg Марк Варшавер Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что театр с нового сезона будет обновлять состав труппы. По его словам, он уже пригласил пять выпускников Щукинского училища, чья игра в выпускном спектакле «Преступление и наказание» на курсе Владимира Иванова его впечатлила.

В новом сезоне у нас во всех спектаклях будет по два состава. Омоложение составов исполнителей — непременное условие движения вперёд театра Марка Захарова, — заявил Варшавер в интервью «МК».

Он отметил, что в новом сезоне театр предложит зрителям сразу три премьеры. Одной из них станет спектакль «Капкан». Его выпустила народная артистка РФ Александра Захарова, дочь бывшего худрука театра Марка Захарова. Работу над постановкой она начинала ещё при жизни отца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директора российских театров выступили против рассадки зрителей в шахматном порядке, которую ранее предложили в Министерстве культуры. Согласно инициативе, такое расположение людей в зале поможет обезопасить всех от заражения коронавирусом. Марк Варшавер считает, что в рекомендациях «есть некая непродуманность».