В томском театре заявили, что не называли губернатора «очень тупым Серёжей»

В Томском драматическом театре заявили, что снятие афиши спектакля «Серёжа очень тупой» связано с переносом даты, а не с просьбой губернатора региона Сергея Жвачкина. Об этом рассказала NEWS.ru заведующая литературным отделом театра Наталья Бабенко.

Что значит резко сняли афишу? Это было совершенно наше решение, никакого распоряжения сверху не было, нам просто надо доделать спектакль, — отметила представительница театра.

По её словам, спектакль существует давно, и в течение года велись онлайн-трансляции постановки. При этом никаких претензий и жалоб со стороны руководства региона не поступало.

Пьеса написана давно и с успехом идёт в разных театрах — и в Москве, и в Новосибирске. Я думаю, среди чиновников немало Сергеев, — объяснила Бабенко, подчеркнув, что никаких ассоциаций с губернатором Жвачкиным во время работы над спектаклем не возникало.

В театре уточнили, что поддерживают постоянную связь с руководством области, и пообещали: в начале сентября афишу постановки «Серёжа очень тупой» вернут на место. Как рассказала NEWS.ru представитель театра, в спектакле не затрагивается тема политики — сюжет разворачивается вокруг посылки и трёх курьеров.