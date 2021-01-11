В Театре Вахтангова рассказали о здоровье заразившегося COVID-19 Ланового

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал о самочувствии народного артиста СССР Василия Ланового, который был госпитализирован с коронавирусом.
По его словам, актёр и его супруга Ирина Петровна останутся под присмотром врачей до конца недели.
Состояние здоровья у него терпимое, — цитирует Крока РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заболели коронавирусом. 31 декабря Лановой сдал тест на антитела, которых оказалось очень много, а ПЦР-тест указал на наличие COVID-19.
Ранее Крок отмечал, что у артиста было поражено инфекцией 5% лёгких. Вместе с ним в больницу попала и его супруга.
Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища им. Щукина.