В Театре сатиры объяснили, почему отменили спектакль Ширвиндта Газаров: невозможно представить в постановке «Где мы?» никого, кроме Ширвиндта

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Актеры Федор Добронравов в роли Славы Праваторова, Александр Олешко в роли Олега Пороха и Александр Ширвиндт в роли Петра Зарайского (слева направо) в спектакле «Где мы?» в театре Сатиры

Постановку «Где мы?» сняли с репертуара, поскольку представить в этой роли другого исполнителя, помимо Александра Ширвиндта, невозможно ни для коллектива театра, ни для зрителей, пояснил NEWS.ru художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров. По его словам, в искусстве формулировка «незаменимых нет» не работает.

В таких особых грустных случаях театр вправе отменить спектакль и снять [его] с репертуара. Потому что заменить [исполнителя главной роли] невозможно. В искусстве эта формулировка, о том, что «незаменимых нет», не работает. Уход Ширвиндта — как раз такой случай: он действительно незаменим, — подчеркнул режиссер Малого театра, заслуженный артист России Андрей Житинкин.

3 апреля предстоял очередной показ спектакля, но из-за смерти Ширвиндта его отменили. По словам Житинкина, это был последний спектакль артиста. Он добавил, что Александр Анатольевич «по-особому любил» эту постановку и свою роль в ней. Ширвиндт ощущал себя в этом образе комфортно, шутил и вызывал восторг у зрителя, который даже не догадывался, что артист неважно себя чувствует, говорит режиссер.

Действие спектакля происходит в палате сумасшедшего дома. И Александр Анатольевич, вы знаете, ощущал себя комфортно в этом образе. Он там с красным клоунским носиком сидел на кроватке и шутил. Это вызывало нескончаемый восторг в зале. И никто из зрителей не догадывался, как он уже весьма неважно себя чувствовал в последние месяцы, — рассказал Житинкин.

Александр Ширвиндт скончался 15 марта на 90-м году жизни в московской больнице. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Прах актера будет захоронен 14 апреля на территории Новодевичьего кладбища в Москве. Церемония пройдет в кругу родных актера и его коллег.