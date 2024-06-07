В театре Сатиры исключили, что смена худрука связана со смертью Ширвиндта Актриса театра Сатиры Фекленко: смена худрука не связана со смертью Ширвиндта

Уход Сергея Газарова с поста худрука Московского академического театра сатиры не имеет никакого отношения к смерти актера Александра Ширвиндта, таким образом актриса театра Сатиры Наталья Фекленко ответила на соответствующий вопрос корреспондента NEWS.ru. Она напомнила, что срок его пребывания в должности закончился, и министерство не стало продлевать договор.

Нет, конечно, с чего это? Как это может быть связано? Срок кончился его пребывания, и все. Министерство с ним не продлило договор, — ответила Фекленко.

Кроме того, Фекленко высказалась о том, ожидалась ли смена руководства театра в труппе. По словам артистки, она ничего не слышала о подобных разговорах. Актриса предположила, что, возможно, высшее руководство было в курсе.

Ранее правительство Москвы объявило о назначении Евгения Герасимова художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Кроме того, Владимир Машков стал новым директором «Современника», а Константин Богомолов — художественным руководителем Театра Романа Виктюка.

Также ранее новый худрук Театра сатиры заявил, что планирует изучить, насколько загружена труппа. По словам Герасимова, многие артисты исполняют мало ролей и почти не выходят на сцену. Он также планирует изучить актеров, которые «находятся в бедственном положении», и решить их судьбу.