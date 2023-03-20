В театре Пушкина покажут пять спектаклей, которые поднимут настроение

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сцена из спектакля «Красавец мужчина»

Театр имени Пушкина подготовил на апрель пять постановок, которые смогут поднять зрителям настроение. На сцене покажут спектакли «Слуга двух господ», «Красавец мужчина», «Багровый остров», «Семейка Краузе» и «Влюбленный Шекспир». Каждая пьеса найдет своего зрителя, так как все они отличаются по юмору и отвечают на разные жизненные вопросы.

1 и 23 апреля зрители смогут посмотреть постановку «Слуга двух господ» по комедийной пьесе Карло Гольдони. На сцене предстанут современные скоморохи в ярких костюмах и расскажут историю слуги Труффальдино, который пытается скрыть, что работает сразу у двух хозяев. Режиссер Юрий Муравицкий и молодая команда актеров театра полностью повторят классический сюжет, но при этом смогут заинтересовать современного зрителя музыкой и акробатическими этюдами.

«Красавца мужчину» можно будет посмотреть 5 и 30 апреля. Спектакль поставили по комедии А. Н. Островского. Зрителей познакомят с историей мужчины, который просит жену о разводе, чтобы найти себе новую супругу, побогаче, и закрыть за счет нее долги. Роли исполняют Владимир Жеребцов, Дмитрий Власкин, Анна Бегунова, Анастасия Лебедева и Анастасия Панина.

9 апреля на сцене театра Пушкина состоится спектакль «Багровый остров» по пьесе Михаила Булгакова. Постановка будет интересна для любителей интеллектуального юмора. По сюжету молодой драматург должен срочно показать революционную пьесу цензору, от которого зависит его дальнейшая карьера.

Комедия положений «Семейка Краузе» 20 апреля напомнит зрителям, что даже из самой неожиданной ситуации можно найти выход. Главные женские роли исполнят актрисы Вера Алентова и Наталья Николаева. В основе сюжета находится родовое поместье главных героинь Греты и Розы, которых объединяет любовь к двум непутевым племянникам.

21 апреля на сцене театра покажут пьесу «Влюбленный Шекспир», основанную на оскароносном киносценарии выдающегося британского драматурга Тома Стоппарда. Спектакль окунет зрителей в эпоху Возрождения.

Театр «Сатирикон» 6 апреля во Дворце на Яузе проведет благотворительный показ спектакля «Гроза» по пьесе А. Н. Островского. Средства, полученные от продажи билетов, передадут благотворительному фонду «Дорога Жизни», который занимается организацией лечения детей.