В театре Моссовета поставили спектакль «Мама»

Экс-участница и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова дебютировала на театральных подмостках — во МХАТе им. Горького прошёл пресс-показ спектакля «Чудесный грузин».

Ещё до премьеры спектакль обрёл ореол скандальности. Сначала некоторых театралов возмутил сам сюжет постановки, повествующей о молодости Иосифа Сталина. А затем МХАТ решил «хайпануть» и пригласил на роль шпионки Бэллы...