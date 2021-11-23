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В театре Моссовета поставили спектакль «Мама»
Театр

В театре Моссовета поставили спектакль «Мама»

19:36, 23 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В театре имени Моссовета проходит премьера спектакля Павла Пархоменко «Мама». Постановка по пьесе известного французского писателя Флориана Зеллера примечательна тем, что в нью-йоркской Atlantic Theater Company главную роль в «Маме» некогда сыграла знаменитая Изабель Юппер. За первой постановкой последовала вторая пьеса под названием «Отец». Завершает трилогию спектакль «Сын».

В постановке театра имени Моссовета главную роль исполняет актриса Анастасия Светлова. Она перевоплощается в женщину, тяжело переживающую первые признаки старения и страдающую от одиночества на фоне неспособности самых близких людей понять друг друга.

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Показ премьерного спектакля «Мама» в театре имени Моссовета

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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