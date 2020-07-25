В «Театре Луны» рассказали о состоянии Кондулайнен

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Труппа Государственного академического Мариинского театра отправится на гастроли в Италию 27 июля. Это первый за пять месяцев тур коллектива.

Артисты примут участие в двух мероприятиях: фестиваль в Равенне и фестиваль Риккардо и Кристины Мути, коллег директора Мариинки Валерия Гергиева. По его предположению, труппа станет первым коллективом, который выедет куда-либо...