Театр

В «Театре Луны» рассказали о состоянии Кондулайнен

19:01, 26 июля 2020
Елена Кондулайнен Елена Кондулайнен Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Заслуженная артистка РФ Елена Кондулайнен пока остаётся в больнице, её состояние стабильное. Об этом сообщила пресс-атташе «Театра Луны» Полина Толмачёва. Накануне стало известно, что актриса была госпитализирована.

Елена Кондулайнен продолжает оставаться в больнице под наблюдением врачей. Состояние её стабильное, — сообщила РИА Новости Толмачёва.

Как писал NEWS.ru, актриса «Театра Луны» Елена Кондулайнен госпитализирована в Москве с подозрением на инсульт. 62-летняя актриса находилась в ресторане «Времена года» в парке Горького, где в это время проходил выпускной вечер для школьников. У женщины закружилась голова и появились нарушения речи. Один из официантов вызвал бригаду скорой помощи. Кондулайнен отказывалась от госпитализации, однако врачи настояли на ней.

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