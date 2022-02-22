«В театр Минобороны поставить некого, кроме серба»: Прилепин о Кустурице

Писатель, политик, заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького Захар Прилепин отреагировал на назначение сербского режиссёра Эмира Кустурицы руководителем Театра Российской Армии. Накануне, 21 февраля, тот принял соответствующее предложение министра обороны Сергея Шойгу. Своё мнение о назначении Кустурицы главным режиссёром российского театра Прилепин выразил в Telegram-канале.

Это само по себе фантасмагория! Кустурица, несмотря на абсурдистское, игровое, смеховое наполнение его очень разных, но всегда великих фильмов, — глубоко консервативный, традиционалистский режиссёр, воспитанный к тому же русской культурой. Мало того, у него в половине его добрейших фильмов идёт война. И люди её преодолевают, — отметил Захар Прилепин.

Писатель подчеркнул, что приветствует «это остроумное решение министра обороны». При этом он отметил, что «в России умные патриоты истреблены как класс, в театр Минобороны и поставить некого, кроме серба».

Недавно Захар Прилепин рассказал NEWS.ru об атмосфере во МХАТе им. Горького после ухода Эдуарда Боякова с поста худрука и объяснил, почему отказался от мандата в Госдуму и поссорился в своё время с Эдуардом Лимоновым.

Ранее сообщалось, что Эмир Кустурица привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Выбор в пользу вакцины из России он мотивировал тем, что большинство сербов доверяют именно российскому препарату.