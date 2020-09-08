В «Современнике» рассказали о судьбе спектаклей с участием Ефремова

https://static.news.ru/photo/b1d83560-f1ca-11ea-9109-fa163e074e61_660.jpg Сцена из спектакля «Амстердам» Фото: sovremennik.ru

Московский театр «Современник» еще не принял решение о будущем спектаклей с участием актёра Михаила Ефремова. 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП.

Директор театра Игорь Попов напомнил , что Ефремов принимал участие в трёх постановках, передаёт ТАСС. Он отметил, что не знает, какова судьба этих представлений, и такие вещи не решаются «сиюминутно».

Мне очень жаль, что все это произошло, если слово «жаль» в данной ситуации уместно, — сказал Попов.

Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский пока не стал комментировать приговор Евремову, глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин решил уделить время для оценки решения суда.

Как писал NEWS.ru, Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Актёра взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно.