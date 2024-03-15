В Сеуле ответили на просьбу Киева отменить балет с примой Большого театра В Сеуле отменили балет с примой Большого театра Захаровой после требования Киева

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Светлана Захарова

В Сеуле отменили постановку Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, сообщается на сайте Сеульского центра искусств, где должно было состояться выступление. Гастроли должны были пройти с 17 по 21 апреля. Организаторы приняли соответствующее решение после обращения Киева.

Информируем о том, что постановка Modanse, которая должна была состояться в Республике Корея 17–21 апреля, была отменена, принимая во внимание безопасность зрителей и артистов. Приносим искренние извинения всем тем, кто с нетерпением ждал этого события, и просим понимания, — говорится в сообщении.

Уведомление об отмене выступления также распространила компания InArts Production, которая занималась организацией гастролей. Там также объяснили свое решение «соображениями безопасности». Деньги за приобретенные билеты пообещали вернуть зрителям.

Посольство Украины в Республике Корея 5 марта выпустило заявление, в котором потребовало отменить «культурное сотрудничество» с Россией. Киев поддержали представители стран Евросоюза. Российское посольство отреагировало на заявление украинских коллег заявлением, в котором назвало бестактными попытки сорвать выступление Захаровой.

Ранее сообщалось, что Южная Корея в рамках новых санкций ввела запрет на поставки литийионных аккумуляторов в Россию. Речь идет в том числе об элементах питания, которые используются в электрокарах.