В Нижнем Тагиле отменили спектакль с участием Дмитрия Назарова

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Дмитрий Назаров

В Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» с участием актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой, сообщается на странице билетного оператора во «ВКонтакте». Такое решение приняли организаторы. Ранее супруги выступали против проведения специальной военной операции на Украине.

По решению организаторов ООО «Билет 96» спектакль «Корень любви» с участием Дмитрия Назарова и Ольги Васильевой, запланированный на 1 февраля 2023 в Нижнем Тагиле, отменен, — говорится в сообщении.

Зрителям принесли извинения за неудобства и предложили вернуть билеты.

Ранее депутат Госдумы Сергей Соловьев назвал Назарова и Васильеву четой подлецов за то, что они публично раскритиковали спецоперацию на Украине. По мнению парламентария, таким артистам надо запретить выступать перед российской аудиторией.

Другой популярный актер Артур Смольянинов в интервью заявил, что ему наплевать, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел». Он добавил, что если бы и принимал участие в военном конфликте, то только на стороне Киева. Артист объяснил такое отношение рассказами украинских друзей о происходящем.

9 января депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал возбудить против артиста уголовное дело. Позже глава СК России Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение.